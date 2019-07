Pericolosa inversione a 'U' per immettersi alla stazione di servizio

Attualità

Rimini

| 12:25 - 12 Luglio 2019

Un nostro lettore ci segnala un comportamento pericoloso da parte di un camionista che transitava in via Anacleto Ricci, bratella della Marecchiese, strada con doppia riga continua. Per immettersi nella stazione di servizio, i mezzi fanno spesso una pericolosa inversione a "U" non consentita dalla presenza della doppia riga continua, al fine di risparmiarsi qualche centinaio di metri per arrivare alla rotonda successiva. Questo comportamento è suscettibile di sanzione da parte dei Vigili Urbani (multa e decurtazione di punti dalla patente), ma soprattutto mette a rischio le altre persone in transito, soprattutto conducenti di scooter e motori.