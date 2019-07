Morciano, tutto pronto per gli eventi di "Estate insieme"

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:20 - 12 Luglio 2019

Municipio di Morciano.

Da venerdì 12 luglio decolla ‘Estate Insieme’, il cartellone di tre appuntamenti a cura del consorzio ‘Commerciamo’ di Morciano di Romagna. Tre serate dedicate a tutta la famiglia, allo shopping e alla voglia di stare insieme, ciascuna delle quali caratterizzata da uno spettacolo musicale diverso e da un menù gastronomico a tema. Questa sera sarà possibile cenare lungo le vie del centro di Morciano con un menù a base di paella e spiedini. Non mancheranno musica e divertimento, in compagnia della Revolution Band, e naturalmente lo shopping, con l’apertura serale dei negozi. Per i più piccoli saranno attivi lo ‘Scombussolo’, lo speciale ludobus con tante sorprese, e il mercatino dei bambini.