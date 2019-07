Spettacoli, suggestioni e giochi, conto alla rovescia per Rocca di Luna a Montefiore Conca

Eventi

Mercatino Conca

| 11:31 - 12 Luglio 2019

Fuochi d'artificio a Montefiore Conca.

Sabato 13 luglio 2019, torna a Montefiore Conca il tradizionale appuntamento con la “Luna” di luglio.

In questa sera d’estate, illuminati dalla luce magica del satellite terrestre, il borgo e il castello si animeranno in maniera speciale in occasione della 26° edizione di Rocca di Luna.

Gli angoli più suggestivi e panoramici di uno dei borghi più belli d’Italia faranno da cornice e accoglieranno personaggi misteriosi, sorprendenti spettacoli per grandi e bambini, tanta musica e per i più golosi gli stand gastronomici con le leccornie locali.

A chiudere l’evento l’immancabile spettacolo pirotecnico che colorerà la Rocca Malatestiana curato da Ivan Fonti.

Biglietto d’ingresso Euro 3,00

Bambini fino a 10 anni gratuito

Residenti nel Comune di Montefiore ingresso gratuito

Per ogni famiglia che si presenterà con almeno un bimbo/bimba vestiti da personaggio magico, un adulto in omaggio (non cumulabile)

Per tutte le informazioni www.comune.montefiore-conca.rn.it

Oppure in tempo reale sulla pagina Facebook

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

PORTA CURINA:

ore 20:00 – Ivo Salvini e il Prefetto Gonnella tagliano il nastro e danno vita alla festa in un’esilarante parata accompagnata dalla Ambassador Band…

PIAZZETTA DEL TEATRO

dalle ore 20:30 – “Il fantastico mondo dei burattini con nonna e Volpe” di Vladimiro Strinati

Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una Volpe birichina pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla…

Spettacolo per grandi e piccini

PIAZZALE 2 GIUGNO:

dalle ore 20.30 – Bar Mario - Ligabue Tribute Band

Un potente show con il quale la band ripercorre i grandi brani e le famosissime hits del cantautore emiliano.

TORRIONE DELLA ROCCA

dalle ore 20:30 – Maghi, cartomanti, chiromanti e indovini vi aspettano nella magica notte montefiorese dedicata alla Luna

Alle ore 21:00 e alle ore 22:00 – LE Dee Danzanti Scuola di danza orientale

nella magica notte della luna le Dee danzeranno al ritmo di musiche orientali

VIA ROMA e VIA XI FEBBRAIO

dalle ore 20:30 – AMBASSADOR BAND musica itinerante

Una magnifica selezione delle più belle melodie del jazz classico, dello Swing, senza tralasciare alcune memorabili musiche da film e rivisitazioni di brani celebri.

ARENA DELLA ROCCA:

dalle ore 20.30 – Martina e i magici predatori dell’aria

Un incontro ravvicinato con un simpatico barbagianni, un gufo africano e La maestosa poiana di Harrys nell’incantevole scenario della Rocca Malatestiana.

ore 22:15 – Lui e gli Amici del Re - Adriano Celentano Tribute Band, il grande tributo ad Adriano Celentano

Un fantastico viaggio musicale attraverso le più belle canzoni del molleggiato, interpretate da Adolfo Sebastiani che saprà dar vita ad uno spettacolo estremamente coinvolgente e piacevole nel quale musica live e gags si fondono perfettamente.

A conclusione dello spettacolo nell’Arena, una strepitosa coreografia di Fuochi d’artificio dalla Rocca Malatestiana con Pirotecnica Fonti

BORGO MEDIEVALE

Due figure lunatiche (i gemelli Ceccarelli dal Chiambretti Night) Ivo Salvini e il Prefetto Gonnella, si aggireranno per il borgo parlando con i pozzi e contemplando la Voce della Luna…

Mercatino di artigiani e hobbisti allieteranno la manifestazione

RISTORO

E Canton di Lunatic - Comunità San Paolo Apostolo - Montefiore Conca

Pro Loco Montefiore Conca

Locanda il Grillo

La Bottega del Cavaliere Ormanno alimentari piadineria

Caffè del borgo