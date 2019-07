Santarcangelo, pista ciclopedonale dissestata e pericolosa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:52 - 12 Luglio 2019

Un tratto della pista ciclopedonale in via Santarcangiolese dissestato.

Pista ciclopedonale dissestata a Santarcangelo, segnalazione di un residente a Istituzioni e Forze dell'Ordine. La zona interessata è quella della via Santarcangiolese con interessamento del cordolo della Sp 14 Santarcangelo. Il manto stradale, secondo quanto indicato dal nostro lettore, è dissestato in più punti e mette in pericolo pedoni e ciclisti. Sulla Strada Provinciale sono presenti i cordoli che delimitano la pista ciclabile della strada, che stanno implodendo con il rischio di creare ostacolo alla normale viabilità. La richiesta è di un intervento tempestivo per ripristinare la sicurezza della ciclabile. Piero.



