Shopping Night a Santarcangelo, dopo il successo del primo appuntamento, venerdì si replica

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 08:55 - 12 Luglio 2019

Spettacoli di strada alla Shopping Night di Santarcangelo.

Una serata magica quella che Città Viva Santarcangelo (l’Associazione dei commercianti di Santarcangelo) ha regalato venerdì scorso ai cittadini e agli ospiti della città clementina.

Un serata che si rifà, volutamente, al Festival degli anni passati, quello di quando eravamo ragazzi, con tanti artisti di strada ad animare la serata nelle strade del centro.

Apprezzatissimo il Clown-Illusionista “Otto Panzer” che ha intrattenuto allegramente grandi e piccoli e la scuola artistica Calima con le sue acrobazie aeree.

Venerdì sera si replica con il buffo fachiro “Mortimer” (in via Battisti e via Molari), le acrobazie del Circo Keaton (in via Matteotti) e gli spettacoli danzanti Mary Poppins e Notre Dame de Paris a cura della Scuole di Danza RAD Rimini (Arena Supercinema).

Naturalmente non mancheranno le sempre apprezzatissime band che, nei 5 angoli di Santarcangelo, accompagneranno lo shopping, gli aperitivi e le cene… per un’altra magica serata nel centro di Santarcangelo.