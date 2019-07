Turista molesta bambino di 10 anni, denunciato per violenza sessuale

| 07:58 - 12 Luglio 2019

Avrebbe palpeggiato il figlio dei suoi vicini di ombrellone di 10 anni. Denunciato per violenza sessuale aggravata un turista lombardo. I fatti risalgono all'inizio della settimana. Le due famiglie frequentano la stessa spiaggia da anni. Un pomeriggio l'uomo ha chiesto al bambino di accompagnarlo nel suo appartamento. La madre, conoscendo la famiglia, non ha obiettato. Una volta all'interno il turista lombardo avrebbe tentato di palpeggiare il piccolo che, dopo una prima reazione incredula, ha cominciato ad urlare e a prendere a calci e pugni l'adulto. Una volta raggiunti i genitori ha raccontato tutto. Padre e madre si sono rivolti ai Carabinieri di Cattolica che, raccolte le testimonianze, hanno denunciato l'uomo per violenza sessuale aggravata. Il turista nega ogni addebito parlando di un equivoco.