Sport

VillaVerucchio

| 21:12 - 11 Luglio 2019

Manuel Marconi (a sinistra).

L'Asd Villa Verucchio annuncia l'approdo del difensore Manuel Marconi, classe '87, proveniente dal Faetano. Manuel Marconi rinforza il reparto difensivo grazie alla sua esperienza e alle sue abilità. Dopo un anno nel campionato sammarinese, Marconi torna in rosanero, nella squadra in cui ha militato per dieci stagioni.