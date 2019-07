Calcio 1a Cat: Stella Rimini, in arrivo il portiere Gentili e il difensore Cenci

Sport

Altri due acquisti per la Stella, che quest'anno parteciperà al camponato di Prima Categoria. Dopo il centrocampista Giacomo Zamagni (1998), ex Rivazzurra Miramare e Fya Riccione, l'attaccante Matteo Siuni (1989) dal Riccione e il centrocampista Filippo Del Prete (1989) dal Sant'Ermete, il sodalizio gialloblu è vicino a chiudere per altri due elementi classe 1993: il portiere Elia Gentili dal Sant'Ermete e Luca Cenci, difensore in forza al Real San Clemente, in passato nelle giovanili del San Marino e nel Tropical Coriano.