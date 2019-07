Calcio 1a Cat: gli acquisti del Perticara. Ecco Bernabini, Magrini e Girardi

Sport

Perticara

| 17:01 - 11 Luglio 2019

Marco Magrini, neo acquisto del Perticara.

Mancano un difensore e un attaccante per completare l'organico del Perticara, che dopo 7 anni torna a giocare nel girone H di Prima Categoria. La società ha operato da subito sul mercato per mettere a disposizione del mister Marco Ostolani una rosa completa. Oltre alle due pedine mancanti, c'è un punto interrogativo: il terzino sinistro e capitano Claudio Ruscelli, classe 1987, potrebbe infatti lasciare per motivi personali. In quel caso la società azzurro-granata dovrà sostituirlo. Diversi gli acquisti operati: dalla Sampierana il portiere Cesario e il jolly difensivo Marco Magrini, dalla Due Emme il centrocampista Bernabini (già a Perticara qualche anno fa), dal Rubicone Calisese l'attaccante Girardi (che nel campionato 2005-06 vestì la maglia dei cugini del Novafeltria) e infine dal Vallesavio un giovane molto promettente, l'esterno offensivo Lorenzo Sartini, che può operare anche come seconda punta o trequartista. Mister Ostolani ha a disposizione un organico che ha tutte le carte in regola per conquistare l'obiettivo salvezza. Il suo Perticara dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2 o con il 4-3-3.



ROSA (attuale)



Portieri

Balducci Alessandro (1999)

Cesario Mario (1996, Sampierana)

Cinarelli Lorenzo (2000, Novafeltria settore giovanile)



Difensori

Biordi Federico (1997)

Fazi Alberto (2001, Novafeltria settore giovanile)

Franceschetti Federico (1994)

Magrini Marco (1995) dalla Sampierana

Rinaldi Matteo (1994)

Valdifiori Daniele (2001)



Centrocampisti

Averardi Mattia (1990)

Bartoletti Michael (1994)

Bernabini Nicola (1991, Due Emme)

Cedrini Manuel (1994)

Crociani Andrea (1988)

Manenti Elias (1984)



Attaccanti

Dall'Ara Samuele (1998)

Girardi Giuseppe (1985, Rubicone Calisese)

Para Federico (1996)

Rossi Nicholas (1991)

Sartini Lorenzo (2000, Vallesavio esterno offensivo)

Stoppa Ruben (1980)