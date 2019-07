Grande musica dal vivo, animazione e brindisi sotto le stelle per un week-end 'spaziale': ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 07:04 - 12 Luglio 2019

'Rocca di Luna' a Montefiore Conca.

Non ci si ferma mai in Riviera che anche questo week-end fa il pieno di eventi: non c’è spazio per la noia insomma e il divertimento è assicurato per tutti i gusti. Se volete organizzare al meglio il vostro finesettimana vi diamo qualche idea!





LO SBARCO SULLA LUNA – EVENTI IN REGIONE





Da Bologna a Rimini e un po’ in tutta l’Emilia Romagna, si festeggiano i 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna – Per celebrare la storica notte del 20 luglio 1969, è in programma lungo la Via Emilia un week end di rievocazioni, seminari con filmati, aneddoti, testimonianze, feste in spiaggia, osservazioni nei planetari – Ecco gli eventi da non perdere nella terza settimana di luglio che è anche di luna piena. QUI tutti gli eventi.





LIVE E MUSICA





Venerdì 12 luglio salirà sul palco di Viale Vespucci a Rimini Irama, artista eclettico e amatissimo dal pubblico che ha collezionato 9 dischi di platino in un anno di successi, arriva a Marina Centro con un live sorprendente.





E domenica 14 luglio, stessa location, arriva a Rimini LP, alias Laura Pergolizzi. Americana ma di chiare origini italiane ha collaborato con artisti del calibro di Rihanna, Rita Ora e Christina Aguilera ed è autrice di molti loro testi. Ricorda Patti Smith per via del rapporto controverso con le convenzioni sociali e musicali, per la voce graffiante, una bellezza androgina.





ENOGASTRONOMIA





Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese si danno appuntamento a P.assaggi di Vino 2019, a San Giuliano di Rimini. Venerdì 12 e sabato 13, due serate dedicate al vino DOC locale e al secolare legame che lo unisce all’entroterra. L'evento ha inizio sin dall'ora dell'aperitivo e sarà poi possibile cenare negli stand gastronomici della Strada dei vini e dei sapori o nel circuito dei locali del Borgo che per l'occasione offriranno menù e proposte street food a tema. QUI tutte le info.





A Poggio Torriana, la Brigata del Diavolo sbarca a Scorticata il 12 luglio. Appuntamento con buon cibo e atmosfere medievali, dalle 20 e 30 tutti in tavola per una giornata fra storia, poesia e arte culinaria ribattezzata non a caso La Romagna: visioni dall’alto. QUI tutte le info.





MANIFESTAZIONI E MERCATINI





Torna a Montefiore Conca l'appuntamento con la manifestazione estiva "Rocca di Luna", giunta alla sua 26esima edizione. Sabato 13 luglio le vie e le piazze del borgo si animeranno con spettacoli per grandi e bambini, danze orientali, mercatini, chiromanti che arricchiranno con la loro magia l'evento, la musica con concerti tributo a Ligabue e ad Adriano Celentano. Al termine della manifestazione, come di consueto, spettacolo di fuochi d'artificio a cura di Ivan Fonti alla Rocca Malatestiana. QUI tutte le info.





Compie 35 anni Cartoon Club, il Festival internazionale del Cinema d'animazione, del fumetto e dei games, che con le sue 150mila presenze rappresenta la kermesse di settore più importante dell'estate. Sabato 13 luglio a Rimini si accenderanno i riflettori sull'edizione 2019, che si presenta con un programma di nove giorni ricchi di proiezioni, incontri con gli autori, mostre, spettacoli e progetti speciali nei luoghi più suggestivi del centro storico, dal cinema Fulgor all'arena Francesca da Rimini accanto a Castel Sismondo, dal Museo della Città a piazza Cavour. QUI tutte le info.





Venerdì 12 luglio a Santarcangelo torna la “Shopping night”: in centro sarà possibile trovare negozi aperti fino alle 24, aperitivi, cene, concerti e performance in collaborazione con Santarcangelo Festival (5-14 luglio). QUI tutte le info.





Torna a Riccione l'Officia Creativa di Wanderlust per due fine settimana di luglio, dal 12 al 14 luglio e dal 19 al 21, presso il Parco degli Olivetani Ex-fornace. L'evento, dedicato alla creatività e alla voglia di scoprire nuovi modi di vivere l'arte e di sperimentare, si svolge dalle ore 18:00 alle 24:00 con un percorso multisensoriale tra musica, arte e buon cibo. QUI tutte le info.





E’ sempre più vicina la XX edizione di Mons Cerignonis, il principale evento montecerignonese e appuntamento centrale per le Marche e la Romagna, in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio a Monte Cerignone. Mentre tutto il borgo si attiva con la realizzazione di scenari e allestimenti per riportare nel medioevo l’intero territorio e chi vorrà godere della festa e dello spettacolo, sono ufficialmente pubblicati e in distribuzione i programmi della manifestazione. QUI tutte le info.





Parte il 12 luglio la neo rassegna “ Riccione Paese dei libri. Libri autori persone storie”, mentre domenica 14 luglio è la volta del tradizionale appuntamento de “Il baule dei ricordi”, mercatino vintage di antiquariato e modernariato si terrà, anzichè il mattino, nelle ore serali ( 18.00 – 23.00) per consentire ai visitatori di godere delle ore più fresche della sera. Sempre domenica 14 aprile è in programma a Riccione Paese a partire dal tardo pomeriggio una esposizione di auto rigorosamente rosse.





CULTURA E CINEMA





Il viaggio è una coordinata comune che sa «trasformare i muri in piazze» e che permette di «conoscere il mondo». Uno sguardo irrinunciabile a cui tutti dovrebbero rivolgersi, prima o poi nella loro vita. Per chi vuole approcciarsi a questo sistema oppure vuole approfondire alcune tematiche, quale occasione migliore che la terza edizione di Lonely Planet UlisseFest – la Festa del viaggio che animerà il centro storico di Rimini da venerdì 12 a sabato 14 luglio con spettacoli, concerti, reading, film, workshop e laboratori, si preannuncia più ricca che mai. QUI tutte le info.





Una nuova rassegna di incontri culturali nel cuore antico di Riccione Paese. La piazzetta Parri è il luogo scelto per ospitare la nuova rassegna di incontri culturali estivi all’aperto proposta dalla Biblioteca comunale di Riccione sotto il titolo Riccione Paese dei Libri. Libri autori persone storie in collaborazione con il Comitato d’area Riccione Paese. Ingresso libero. QUI tutte le info.





Il cinema torna alla Colonia Bolognese domenica 14 luglio alle 21.00 con L’onda, film pedagogico tratto da una storia vera e diretto da Dennis Gansel. La proiezione sarà preceduta dal dibattito: “Come nascono i regimi autoritari? Corsi e ricorsi storici vietato abbassare la guardia!” con gli interventi di Beppe Carpi di Banca Etica e Graziano Urbinati di Mcoi. QUI tutte le info.





SPORT





Non è una gara competitiva e quindi non ha importanza arrivare primi. E' invece importante, farsi colorare più degli altri. Direttamente dagli Stati Uniti arriva a Bellaria Igea Marina la "Color Vibe 5k run", un inno al divertimento aperto a tutti e senza limiti d'età. Per partecipare si può correre o anche camminare lungo un percorso di 5 km. con partenza alle ore 18 sul lungomare del Polo Est a Bellaria Igea Marina domenica 14 luglio. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Continuano i venerdì sera con cena spettacolo al Top Club Show Dinner di viale Regina Margherita, a Rimini. Venerdì 12 luglio è atteso come ospite uno degli attori emergenti delle fiction italiane: Fabio La Fata, il vice ispettore Antonio Scipioni in "Rocco Schiavone". Fabio ha recitato in tante produzioni di grande successo: Don Matteo, Squadra Antimafia, Squadra Mobile, Romanzo Siciliano.





Il giardino del Byblos Riccione riparte per una nuova avventura estiva. In consolle l’intrepido Dj Ciuffo. Il club più glamour della Riviera, il Byblos club, sabato 13 luglio parte però con “The garden of Your Heart”. From dinner to disco. Cena a bordo piscina con show 4NEENO & ALEX F in garden.