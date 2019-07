Sport

Repubblica San Marino

| 16:35 - 11 Luglio 2019

Salvemini in posa con la maglia del Cosmos.

Prosegue senza sosta la campagna acquisti della Società Sportiva Cosmos nella finestra estiva di calciomercato.

Rinforzata ulteriormente, dunque, la rosa di mister Cristian Protti in vista della prossima stagione con il tesseramento dei calciatori italiani Mario Antonio Salvemini, attaccante classe 1992, ex Stella San Giovanni e Fya Riccione, e Manuel Muccioli, centrocampista classe 1996, ex Rimini, Domagnano, Borghi e Sampierana.