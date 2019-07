Calcio 1a Cat: Verucchio, arriva il difensore Zaghini dal Bellaria. Riepilogo rosa

Sport

Verucchio

| 07:08 - 12 Luglio 2019

L'ultimo acquisto del Verucchio Zaghini con il ds Andruccioli.

Sesto acquisto per il Verucchio che ha ufficializzato il difensore centrale Francesco Zaghini, classe '99, reduce da una stagione positiva al Bellaria. Zaghini si aggiunge al collega di reparto Grossi, all'esterno sinistro difensivo Giuliano, ex Stella e Miramare, al centrocampista Montanari dell'Accademia Rimini, al fantasista Bianchini e all'attaccante Gori. Promosso definitivamente in prima squadra il talentuoso attaccante del 2000 D'Amuri. La rosa annovera 21 elementi e sarà integrata da quattro giocatori della Juniores. Soddisfatto il presidente Claudio Fabbri che rimarca anche le conferme di Pioli e Ronchi, gli ultimi ad aggregarsi al gruppo nella primavera del 2019. Confermato in panchina l'allenatore Davide Nicolini.



LA ROSA (attuale)



Portieri

Maggioli Alessandro (1992)

Palmieri Cristian (1998)



Difensori

Colonna Riccardo (1994)

Campidelli Diego (1994)

Girometti Alessandro (1996)

Giuliano Alex (1999, Miramare)

Grossi Marco (1988, Cosmos)

Schipano Federico (1992)

Zaghini Francesco (1999, Bellaria)



Centrocampisti

Genghini Luca (1994)

Leardini Giacomo (1991)

Montanari Riccardo (1991, Accademia Rimini)

Pioli Alessandro (1992)

Tentoni Alex (1998)

Valenti Filippo (2000)



Attaccanti

Bianchini Alessandro (1994, Domagnano, Interno SM)

D'Amuri Jacopo (2000)

Gori Francesco (1989, Riccione)

Michilli Michael (1995)

Muccioli Giovanni (2001)

Ronchi Nicolas (1989)