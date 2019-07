Presidente Casellati dona la campana del senato a San Patrignano

Attualità

Coriano

| 16:20 - 11 Luglio 2019

Maria Elisabetta Alberti Casellati in visita a San Patrignano.

Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha visitato la comunità di recupero di San Patrignano e ha regalato, al presidente Piero Prenna, la campanella che si suona in Aula. "Oggi - ha detto la Casellati - l'ho dovuta suonare parecchio. Mi dispiace di essere arrivata in ritardo ma in Senato si votava la riduzione del numero dei parlamentari e non potevo mancare". La visita è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa 'Il Campiello per San Patrignano', con i cinque finalisti del premio letterario. "Rammento sempre - ha detto - che ognuno attribuisce a questa campanella il significato che vuole: un richiamo alla solidarietà, un richiamo allo stare insieme, un richiamo alla partecipazione". All'iniziativa, insieme agli autori finalisti del Campiello (Giulio Cavalli, Paolo Colagrande, Laura Pariani, Francesco Pecoraro e Andrea Tarabbia) hanno partecipato Letizia Moratti, Matteo Zoppas, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Carlo Nordio presidente della giuria dei letterati del Campiello e Piero Luxardo, presidente del comitato di gestione del premio.