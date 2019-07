Parcheggio selvaggio all'ingresso dell'ospedale Infermi di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:22 - 11 Luglio 2019

Parcheggio selvaggio davanti all'ingresso dell'ospedale Infermi di Rimini.

Un caso di parcheggio selvaggio all'ospedale Infermi di Rimini è segnalato da un nostro lettore. Il suo scatto immortala la presenza di un'automobile in sosta a ridosso dei paletti della rampa di ingresso pedonale al nosocomio riminese. I paletti (quelli centrali possono essere rimossi nel caso di ingresso dei mezzi dei vigili del fuoco per operare interventi di spegnimento di incendi) sono stati installati proprio per dissuadere gli automobilisti a lasciare la vettura all'ingresso. C'è però chi non si è "arreso" e ha parcheggiato a ridosso degli stessi.