FOTO Rimini Shopping Night, successo per la serata con vetrine a tema viaggio

| 14:52 - 11 Luglio 2019

Rimini Shopping Night, le foto della serata del 10 luglio.

Una shopping night in festa, tutta dedicata al tema del viaggio. E’ quella andata in scena ieri sera in un centro storico affollato, anteprima d‘eccezione dell’Ulisse Fest organizzato da Lonely Planet, in programma a Rimini dal 10 al 12 luglio.



In occasione del terzo appuntamento del mercoledì sera che unisce apertura serale dei negozi, intrattenimento e cultura, un centro storico affollato di gente per gli acquisti, si è presentato con decine di esercizi che hanno proposto vetrine a tema dedicate ai viaggi e ai paesi esotici tutti da scoprire, per accogliere migliaia di viandanti in un clima unico.



E non si è fermata alle vetrine a tema la sinergia tra città di Rimini, Rimini Shopping Night e UlisseFest. Nel corso della serata di mercoledì in piazza Tre Martiri è stato allestito uno speciale set fotografico dedicato al viaggio, tra tende da campeggio e cielo stellato, richiamando il manifesto scelto per questa edizione dell’Ulisse Fest. Il pubblico di Rimini Shopping Night ha così potuto farsi fotografare in modo inedito e tornare a casa con un souvenir fotografico di un viaggio ideale nel mondo, insieme a UlisseFest e alla Shopping Night.



“Rimini Shopping Night è un evento della città e per la città, per noi è importante non solo fare sistema tra attività vicine ma anche far dialogare il centro con gli eventi dell'estate riminese, e viceversa- spiega Katia Damiani dell’associazione Centopercentro che organizza Rimini Shopping Night-. Dopo le vetrine rosa dedicate alla Notte Rosa dello scorso mercoledì, ieri sera è stato un piacere portare l'attenzione su Ulisse Fest che è un evento importante per il centro storico e soprattutto per i contenuti che porta in una città che è davvero in viaggio e in movimento”.