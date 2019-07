Una 'colorata' corsa sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:40 - 11 Luglio 2019

Partecipanti alla Color Vibe 5k run.

Non è una gara competitiva e quindi non ha importanza arrivare primi. E' invece importante, farsi colorare più degli altri. Direttamente dagli Stati Uniti arriva a Bellaria Igea Marina la "Color Vibe 5k run", un inno al divertimento aperto a tutti e senza limiti d'età. Per partecipare si può correre o anche camminare lungo un percorso di 5 km. con partenza alle ore 18 sul lungomare del Polo Est a Bellaria Igea Marina domenica 14 luglio.

Fin dalle ore 11 è prevista l’apertura del village mentre il vero e proprio color party è fissato per le ore 18,30. Lungo il percorso i partecipanti troveranno i 4 Color Vibe Points, quattro colori diversi con cui saranno “contrassegnati” per poi confluire nell’arcobaleno di colori finale. All’interno del Village i partecipanti potranno ritirare il loro Vibe Kit compreso nell’iscrizione. Superato il traguardo, party finale con musica e colori.

Per informazione ed iscrizioni www.colorvibe.it, info@colorvibe.it, Fondazione Verdeblu, Hotel ed esercizi convenzionati.