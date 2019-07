Bni Malatesta di Rimini, 200.000 euro di fatturato sul territorio nei primi sei mesi del 2019

Attualità

Rimini

| 13:13 - 11 Luglio 2019

Riunione Bni Malatesta Rimini.

Oltre 200mila euro di fatturato generato grazie al 'passaparola strutturato'. E' questo il risultato raggiunto nei primi sei mesi dell'anno dai membri del Capitolo BNI Malatesta di Rimini. Una realtà, quella di BNI, che è oggi il più grande business networking al mondo con 250mila iscritti (9mila solo in Italia) suddivisi in migliaia di capitoli, i quali si riuniscono settimanalmente con l'obiettivo di incrementare il proprio volume di affari mediante una rete di referenze qualificate.



Pietro Maria Di Giovanni, avvocato e giurista d'impresa, presidente del comitato di gestione del capitolo 'Malatesta' (insediatosi lo scorso aprile e oggi a metà del suo mandato), esprime soddisfazione per i traguardi raggiunti. «Anzitutto si è dato impulso alla costituzione dei power team, cioè gruppi di business non competitivi, composti da professionisti e aziende che provengono dallo stesso settore lavorativo e che operano sinergicamente con l'obiettivo di attirare più lavoro nel proprio settore. Grazie all'ingresso nel Capitolo di aziende quali Neon Rimini Group, Modulitalia Srl e Create Solution Srl, che lavorano in sinergia con le altre realtà già presenti nel Capitolo, è stato costituito il power team “Marketing, comunicazione, eventi”».



«Inizia a delinearsi anche il power team “Edilizia e Immobiliare”, grazie alla presenza delle aziende Cooperativa Italtetti (coperture edilizie civili ed industriali), Mastri Costruttori Srl (impresa che opera nel settore delle costruzioni), Elettro Sistem di Stefano Bambini (impianti elettrici, domotica e sistemi di allarme), Spazio MAR (arredamenti indoor e outdoor), M2P Service (rappresentanze nel settore cleaning e horeca) e di un valente progettista nella persona dell'Arch. Gabriella Marangelli».



«Nutrito il gruppo di professionisti che, invece, si occupano di “Consulenza” nelle più diverse materie: Paola Aronne (consulenza aziendale) Marco Forlani (telefonia), Salvatore Pisani (avvocato penalista), Cristiana Rossi (consulente del lavoro), Filippo Cedrini (servizi assicurativi Allianz), Fabrizio Corbelli (consulenza finanziaria Allianz Bank), Seven Srl (consulenza e noleggio stampanti e attrezzature ICT) e Patrizia Bartolucci (viaggi e turismo). Nuovo impulso alle attività del Capitolo, infine, é venuto dalle pagine social (LinkedIn e Facebook) attraverso le quali si possono chiedere informazioni sulle nostre attività».



Nel frattempo il capitolo Malatesta si prepara ad ospitare imprenditori e professionisti provenienti dai capitoli di Roma, Bologna, Milano e da tutta la Romagna, che faranno tappa presso l'Ecoarea di via Rigardara (Coriano) in occasione della riunione settimanale di lunedì 15 luglio. «Sarà l'occasione - aggiunge il presidente Di Giovanni - per incontrare aziende che lavorano fuori del territorio rimininese e intrecciare rapporti che, grazie al metodo BNI, mi auguro possano trasformarsi in affari per i membri del capitolo».