Pennabilli: la mostra di antiquariato e un concerto dedicato al ricordo di Roberto Valducci

Eventi

Pennabilli

| 12:38 - 11 Luglio 2019

Voci nel Montefeltro.

A un anno dalla scomparsa dell’imprenditore e filantropo delle arti Roberto Valducci, Pennabilli si appresta a ricordarlo con due eventi a lui dedicati: la XLIX edizione della Mostra mercato nazionale Pennabilli Antiquariato e il Concerto lirico a cura dell’Associazione Voci nel Montefeltro e Musica Lirica Usa.



Venerdì 12 Luglio alle ore 18.00, alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, si terrà l’inaugurazione della Mostra dell’Antiquariato di Pennabilli, una delle più belle mostre d’Italia secondo il poeta e scrittore Tonino Guerra. L’edizione 2019 sarà dedicata a Roberto Valducci ex presidente di Erba Vita e Valpharma, da sempre mecenate dell’evento. Un sostegno all’arte antica che prosegue grazie alla figlia Alessia Valducci, ancora una volta patrocinatrice dell’iniziativa. A seguire, alle ore 21.00 nell’auditorium dell’Hotel il Duca del Montefeltro di Pennabilli si terrà il concerto lirico: ‘Sinfonie d’insieme per Roberto, con Piera e la famiglia Valducci’ a cura dell’Associazione Voci nel Montefeltro, che promuove la cultura e la conoscenza della musica lirica in Italia e nel mondo.



Durante la serata saranno eseguite dagli artisti dei migliori teatri americani de ‘La Musica Lirica Usa’ una magnifica selezione di arie ed ensemble operistici tratti da note opere liriche.