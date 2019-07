Calcio sammarinese: Cosmos, arriva il centrocampista Riccardo Santini

Sport

Repubblica San Marino

| 12:31 - 11 Luglio 2019

Nel riquadro Riccardo Santini, neo acquisto dei Cosmos.

Nuovo acquisto per la Società Sportiva Cosmos. Il centrocampista italiano Riccardo Santini lascia il Tre Penne dopo due stagioni e diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore gialloverde.



Santini racconta come si è svolta la trattativa e i motivi che l’hanno convinto ad approdare al Cosmos: “Io e il direttore sportivo Manuel Molinari siamo amici da molto tempo. Quando mi ha contattato non potevo non considerare la sua proposta e, dopo averla ascoltata, ho accettato ben volentieri di trasferirmi qui. Sono rimasto positivamente colpito dal progetto del club. Mi fa piacere aver ritrovato Michele Cervellini, Nicola Canini e Nicola Zafferani al Cosmos perché sono tre grandi amici nonché validi calciatori. Inoltre, mi ha sempre incuriosito essere allenato da Cristian Protti: reputo molto interessanti le sue idee di gioco e il suo metodo di lavoro. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta”.



Il neo centrocampista del Cosmos è molto contento di rimettere piede a Serravalle dopo la sua militanza alla Juvenes/Dogana dal 2007 al 2017: “Tornare al Castello di Serravalle è qualcosa di emozionante. Ho trascorso 10 anni alla Juvenes/Dogana, arrivando persino ad indossare la fascia di capitano, e vinto la Coppa Titano per ben due volte. Sarà molto bello anche rivedere qualche mio ex compagno di squadra al campo d’allenamento durante la settimana”.



Sempre Santini giudica positiva la sua avventura al Tre Penne: “È stata un’ottima esperienza perché ho avuto modo non solo di conoscere tante splendide persone ma anche di vincere trofei importanti come uno scudetto, una Coppa Titano e una Supercoppa sammarinese. Lascio una società valida che mi ha dato tanto e a cui io ho dato altrettanto”.



Infine, il nuovo acquisto del Cosmos chiede ai supporter gialloverdi il massimo supporto alla squadra per poter conseguire importanti risultati durante la prossima stagione: “Invito tutti i nostri tifosi a sostenerci dal vivo per tutto l’anno calcistico perché è nostra intenzione regalare loro tantissime soddisfazioni. Spero di dare tanto al Cosmos e di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, tra questi l’accesso ai playoff di campionato”.