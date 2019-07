Riccione paese dei libri, venerdì 12 luglio una serata dedicata al genio di Leonardo

Eventi

Riccione

| 12:24 - 11 Luglio 2019

Leonardo Da Vinci.

Una nuova rassegna di incontri culturali nel cuore antico di Riccione Paese. La piazzetta Parri è il luogo scelto per ospitare la nuova rassegna di incontri culturali estivi all’aperto proposta dalla Biblioteca comunale di Riccione sotto il titolo Riccione Paese dei Libri. Libri autori persone storie in collaborazione con il Comitato d’area Riccione Paese.

Ingresso libero



Ad inaugurare il ciclo degli incontri in piazzetta Parri, venerdì 12 luglio alle ore 21, saranno Angelo Chiaretti, eminente storico e cultore di studi danteschi nonché Presidente Centro Studi Leonardeschi Dino Palloni, e Francesco Castellani curatore del Festival “Al tremolar de la marina”: assieme discuteranno le vicende di uno dei più grandi italiani di tutti i tempi: “Leonardo Da Vinci, uno di noi” a 500 anni dalla morte, seguendo ipotetiche ma non inverosimili tracce leonardesche in Valconca e, in particolare, a Mondaino.



Al termine di ogni incontro una dolce sorpresa offerta dal Comitato d’area Riccione Paese