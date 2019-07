A cena con gli astrofili a Santarcangelo, per il cinquantennale dello sbarco sulla luna

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:22 - 11 Luglio 2019

Telescopio puntato sul cielo stellato.

“Un piccolo passo per un uomo, ma un enorme balzo per l’umanità”, così fu definito il saltello iniziale dell’astronauta Neil Amstrong, primo uomo a sbarcare sulla luna il 20 luglio del 1969. Fra Rimini e Bologna, oggi a 50 anni di distanza, quella notte e le serate successive diventano l’occasione per un week end tra beach party, cene a tema, conferenze, osservazioni del cielo stellato. In particolare nel riminese, a Santarcangelo di Romagna, domenica 14 luglio è prevista una cena a tema, in un'aia romagnola, alla presenza di astrofili. Ci si accomoderà ad una tavola imbandita con tutti i sapori tipici della Romagna: piadina, salumi, formaggi, un calice di Sangiovese accanto alla piscina. Agli ospiti è offerta l’esperienza di un’osservazione guidata della luna con i telescopi dell’Associazione Astronomica del Rubicone. Appuntamento dalle 18 alle 23 alla Locanda Antiche Macine, nella frazione di Montalbano di Santarcangelo.

A Bellaria invece fino al 14 luglio è aperta una mostra a tema (QUI le informazioni).