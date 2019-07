VIDEO Pedone investito a Ospedaletto di Coriano mentre esce dalla farmacia

Cronaca

11 Luglio 2019

Travolto sulla via Montescudo ad Ospedaletto di Coriano. E' successo verso le 10 di giovedì. Un uomo è stato centrato da un'auto mentre stava attraversando la strada per raggiungere la sua macchina, una Fiat Punto, parcheggiata dall'altro lato della strada. In quel momento è sopraggiunta una Renault Scenic che non è riuscita ad evitare l'impatto, colpendo in pieno l'uomo, scaraventandolo a terra vicino alla fermata del bus. I soccorsi sono partiti immediatamente con l'arrivo di un'ambulanza ed un'automedica. E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per portare il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.