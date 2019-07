La Libreria Coop arriva anche a Rimini, venerdì apertura ai Malatesta

Attualità

Rimini

| 11:53 - 11 Luglio 2019

Nuova libreria alla Coop.

Arriva anche a Rimini librerie.coop, la catena di librerie indipendenti di proprietà di Coop Alleanza 3.0: la prima apertura di uno spazio “Libri scelti per voi da librerie.coop” è in programma domani, venerdì 12 luglio alle 17, nell’ipercoop I Malatesta di Rimini. I soci Coop e clienti troveranno nell’area di vendita dell’ipermercato un allestimento di circa 50 metri quadrati e quasi 5.000 volumi, oltre il doppio di quanti se ne trovano di solito nei grandi ipermercati. Nell’occasione i clienti riceveranno in omaggio un libro, per festeggiare il nuovo punto di incontro con i libri e la lettura. Lo spazio ai Malatesta si aggiunge alle 30 librerie dell’insegna in tutta Italia, e porta a 27 il numero di corner gestiti da librerie.coop negli ipermercati Coop.



“Da due anni abbiamo deciso di affiancare alle librerie tradizionali anche la gestione dei corner libri degli ipermercati, perché crediamo che la cultura sia un bene primario - spiega Nicoletta Bencivenni, presidente di librerie.coop - Inoltre, siamo particolarmente affezionati alla piazza di Rimini. Dopo tre anni dalla sperimentazione di una libreria temporanea in galleria, torniamo dai soci Coop e a tutta la comunità di questo territorio con un piccolo spazio direttamente dentro l’ipermercato. Vogliamo che il libro diventi un’abitudine quotidiana e alla portata di tutti come fare la spesa, vincendo anche la ritrosia di chi si affaccia meno facilmente in una libreria tradizionale”.

Proposte di qualità, servizio assistito da librai professionisti (in alcuni orari e giornate) e nuovi criteri espositivi per orientarsi meglio nella scelta del libro giusto sono gli aspetti chiave degli spazi “Libri scelti per voi da librerie.coop”. La proposta del nuovo corner di Rimini va dalla narrativa alle ultime novità editoriali, dai best seller alla letteratura per bambini e ragazzi, dai testi dedicati a turismo e viaggi fino alla saggistica e il tempo libero, i classici e i long seller. Presenti i più prestigiosi editori italiani e locali, e ad invogliare alla lettura lo sconto del 15% su un’ampia selezione di titoli.