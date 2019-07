Misano, alla guida con patente sospesa su auto senza assicurazione

Cronaca

Veicolo sequestrato.

La Polizia Locale di Riccione, Misano e Coriano ha individuato e fermato un'auto a Misano Adriatico, in via del Mare martedì pomeriggio. Il mezzo, una Renault Twingo, era tenuta sotto controllo dagli agenti in quanto priva di revisione ed assicurazione. Gli operatori della Polizia Locale erano a conoscenza del fatto che il proprietario era alla guida nonostante avesse la patente sospesa. Il provvedimento si era reso necessario circa sei mesi fa in quanto l'uomo, un 44enne di Misano, era stato sorpreso mentre guidava in stato di ebbrezza. Il proprietario ha tentato di giustificarsi dicendo che stava portando la sua autovettura in officina, ma ciò non gli ha permesso di evitare le sanzioni relative alla mancanza di revisione e di copertura assicurativa, il sequestro del veicolo e la revoca della patente di guida.

Se il conducente vorrà tornare a guidare regolarmente dovrà conseguire una nuova patente tornando a scuola guida e superando un'altra volta l'esame.