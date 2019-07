Calcio Promozione, Gabicce Gradara: il nuovo preparatore atletico è il sammarinese Manlio Molinari

Sport

| 09:38 - 11 Luglio 2019

Il nuovo preparatore atletico del Gabicce Gradara è Manlio Molinari. E' di San Marino e ha 55 anni. E' diplomato Isef e nel 2000 ha preso il patentino di preparatore atletico professionista a Coverciano. Si occuperà della prima squadra e delle formazioni del settore giovanile.

Vanta una importante esperienza nel mondo del calcio e non solo. Dal 1999 ha sempre lavorato, prima nei settori giovanili di Coriano, San Marino e Cattolica, poi in prima squadra. In serie D col Verucchio, in Eccellenza con Senio, Cattolica, per tre stagioni all'Atletico Alma. Ha collaborato con mister Mirco Papini ai tempi della Berretti del San Marino Calcio.

Molinari in gioventù ha praticato atletica leggera fino all'età di 35 anni: è stato buon atleta di 400 e 800 metri diventando successivamente allenatore. Ha lavorato anche nel tennis come preparatore fisico collaborando coi Circoli tennis di San Marino, Rimini, Riccione, Misano.

“Vengo con entusiasmo in questa nuova realtà – dice Molinari - l'impatto è stato subito positivo: la società è bene organizzata, c'è voglia di fare bene e le strutture sono di prim'ordine. Penso ci siano tutte le condizioni per svolgere un buon lavoro”.

La preparazione della prima squadra comincerà attorno alla metà di agosto.