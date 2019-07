Tutte le arti in scena a Bellaria Igea Marina per aiutare Arop

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:15 - 11 Luglio 2019

"Lu" una delle band presenti alla serata.

Cinema, Pittura, Fotografia, Danza e Musica Live si incontrano per una libera raccolta fondi a favore di Onlus A.R.O.P. Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, per regalare un sorriso e una speranza in più ad ogni bambino guerriero!

Domenica 21 Luglio al Beky Bay di Igea Marina avrà luogo la prima edizione di ART4HELP, una serata solidale che, attraverso l’arte, punta a raccogliere fondi a favore di A.R.O.P. Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica.



Dai dati AIRTUM (Associazione Italiana Registro Tumori) si evince che il tasso di incidenza complessiva dei tumori maligni nell’età pediatrica per milione di bambini di età compresa tra 0-14 anni, è pari a 164 nuovi casi/anno. In Italia quindi, il numero atteso è di circa 1300-1400 casi all’anno, mentre solo nella provincia di Rimini di 7-8 casi/anno.



Padrino della serata sarà Samuele Sbrighi, attore, regista e sceneggiatore, che presenterà il film per il cinema "Tutto Liscio". Nella pellicola diretta da Igor Maltagliati e dedicata alla Romagna è co-sceneggiatore e interprete e recita al fianco di Maria Grazia Cucinotta e Piero Maggiò.

L’evento ad ingresso libero, offrirà in prima linea tre ore di musica live!

- “The Strikeballs”: Swing, Rockabilly, Country e Surf si mescolano in un concentrato dal sapore californiano di fine anni 50.

- “Lu”: un viaggio rock e blues nell’anima e nel cuore dei leggendari anni 60/70.

- “Zeppel’On” e il loro coinvolgente tributo al gruppo rock per eccellenza, il propulsore della scena musicale degli anni 70: Led Zeppelin!

Le esibizioni live saranno coreografate da scatenati balli Rock ‘n’ Roll a cura dei danzatori della “Happy RockDance School" che trascineranno gli spettatori in un tornado di divertimento!

Inoltre le sensuali Figlie Del Vento, durante i cambi palco, intratterranno il pubblico con la loro intrigante Danza del Ventre!

Spazio anche alla pittura con una suggestiva mostra di quadri dell'artista locale Yuri Tosi. Pittore di figure umane, soprattutto femminili, catalizza il disagio assorbito dalla società attraverso il corpo e il gioco tra luce e ombra, cercando di colpire l'osservatore nel più profondo e scomodo dei sentimenti.

La fotografia avrà un ruolo importante grazie alla partecipazione di fotografi della zona di Rimini e dintorni (Claudio Saponi, Francesco Gennari, Lamberto Leonessa, Mauro Del Magna, Matteo Corazza ed altri) i quali, per l’occasione, hanno donato le stampe di alcuni dei loro migliori scatti che saranno esposti e devoluti tramite offerta libera ai fini della causa.

Presenta l’evento Daniele Di Blasio (in arte Dibla) conduttore radiofonico e televisivo.

“Mi sono improvvisamente trovata faccia a faccia con la realtà di bambini affetti da patologie aggressive come leucemie, linfomi e tumori ed ho compreso seriamente cos'è la vera forza e l'essere capaci a sorridere sempre. Possono sembrare parole banali, ma assumono tutta un’altra profondità di fronte ai visi di questi piccoli pazienti. Io sono affetta da una malattia neuromuscolare e credevo di aver capito cosa significa affrontare i problemi della vita, ma non era esattamente così.” dichiara Sandra Bronzetti, organizzatrice dell’evento. Questa situazione in cui si è imbattuta l’ha portata a conoscere AROP, un’associazione che non è “tutto fumo e niente arrosto”, ma che agisce realmente, portando un apporto indispensabile e prezioso ai piccoli e alle loro famiglie.

La scelta di utilizzare l’arte a scopo benefico è anch’essa legata al disagio in cui si trovano i bambini. “Spesso l’arte è una via di fuga o persino una sorta di medicina. Praticarla o seguirla ti distoglie dalla realtà, ti aiuta ad affrontare la vita giorno per giorno, come una compagna che non ti abbandonerà mai e ti farà sempre da spalla” prosegue l’organizzatrice, “lo scopo di questo evento è offrire la magia dell’arte al pubblico, che in cambio, attraverso libere donazioni, regalerà un aiuto prezioso a questi coraggiosi lottatori.”

Evento con il patrocinio del Comune di Rimini e Bellaria