Transformers, acrobati e il leone bianco: lo spettacolo del circo Madagascar

Attualità

Rimini

| 16:50 - 10 Luglio 2019

Ballerine al circo Madagascar.

Da giovedì 11 a lunedì 22 luglio il circo Madagascar apre il suo tendone a Viserbella di Rimini. I visitatori saranno incantati dalle esibizioni di acrobati, equilibristi e contorsionisti. Non mancheranno abili giocolieri e simpatici clown. Il circo Madagascar allestisce uno spettacolo unico, dove le abilità umane entrano in simbiosi con il mondo degli animali. Tra essi il rarissimo leone bianco Artù, l'elefante Dumbo, il maestoso ippopotamo e l'elegante giraffa. Ma lo spettacolo sarà garantito anche da attrazioni uniche: l'adrenalinica ruota della morte e uno dei robot dei mitici Transformers, gli automezzi che si trasformano in fantastici robot. Circo Madagascar é online su www.madagascarcircus.it e alla pagina Facebook Circo Madagascar.