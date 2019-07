Casteldelci, una passeggiata in Alta Valmarecchia per non vedenti e ipovedenti

Eventi

Casteldelci

| 16:55 - 10 Luglio 2019

Panorama Casteldelci.

La Sezione UICI di Rimini organizza passeggiate per non vedenti, ipovedenti, loro amici e familiari, come occasione di incontro, dando a tutti la possibilità di condividere le diverse esperienze sensoriali per arricchire gli animi e migliorare il benessere fisico.

La passeggiata si svolgerà domenica 14 luglio 2019 a Casteldelci, in collaborazione con

Associazione Culturale Uva Grisa, Ristorante La Giardiniera, Proloco con il patrocinio del comune di Casteldelci.



Il ritrovo è alle ore 09.15 al parcheggio della vetreria Pari di San Martino dei Mulini in Via Marecchiese n.2120, arrivo previsto a Casteldelci (loc. Giardiniera) ore 10.30 parcheggio del ristorante in Via Giardiniera 14, 61010 Casteldelci.



Dopo il saluto del sindaco Fabiano Tonielli i partecipanti andranno a scoprire alcune delle bellezze naturali e storiche del territorio, accompagnati da Luigi Cappella.

Pranzo al parco della Grande Rosa con musica di Uva Grisa, un gruppo con esperienza artistica di ricerca e aggregazione intorno alla cultura tradizionale della Romagna. Durante la camminata, ma anche nei balli, l’ausilio di mascherine permetterà a chi lo desidera di vivere con gli altri sensi un’esperienza vicina alla realtà del non vedente. E’ opportuno quindi vestirsi comodi con scarpe adatte a camminare su terra ed erba, con scorta di acqua ed eventuale cappellino.



Il costo sarà di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre ai soci e a un solo loro eventuale accompagnatore, l’Uici di Rimini sarà lieta di offrire un contributo di € 5 a persona.



Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Patrizia (segretaria UICI) al 0541/29069, a Nicoletta (consigliere UICI) al 0541/968324 o al 338/2182170 e ad Anna (consigliere UICI) al 348/7983341. I soci che hanno necessità di accompagnamento sono invitati a farlo presente all'atto dell'iscrizione. Nei limiti del possibile si cercherà di venire incontro alle singole esigenze.