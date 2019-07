Rischio caduta di alberi dopo i temporali, tecnici in strada a Riccione per le verifiche Sarà un monitoraggio preciso che proseguirà anche nei prossimi giorni, per valutare le condizioni di ogni singolo albero, in particolare pini, al fine di garantire la massima sicurezza.

Attualità Riccione | 16:33 - 10 Luglio 2019 Tecnici Geat al lavoro per rimuovere un pino caduto (foto di repertorio). Dal primo pomeriggio di mercoledì sono in corso dei sopralluoghi di Geat sulle principali strade alberate di Riccione, a seguito dei forti temporali che in mattinata si sono abbattuti sul territorio. Sarà un monitoraggio preciso che proseguirà anche nei prossimi giorni, per valutare le condizioni di ogni singolo albero, in particolare pini, al fine di garantire la massima sicurezza. Gli eventi atmosferici sempre più acuti e imprevedibili, nonostante le allerte meteo, possono infatti danneggiare le alberature, specie nelle zone dove la viabilità è intensa , da qui i controlli puntuali in corso e programmati.