Ingenti danni alle aziende agricole a causa della forte grandinata

| 16:20 - 10 Luglio 2019

Chicco di grandine caduto durante il temporale di martedì 9 luglio.

"Le condizioni meteo degli ultimi giorni e in particolare la grandine nel cesenate e nel riminese hanno messo in seria difficoltà diverse aziende del territorio". Lo ha detto Carlo Carli, presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini. "La situazione - ha aggiunto - ora è sotto controllo, ma certo le condizioni meteo di queste ultime ore hanno messo in difficoltà molte realtà nostre associate. I nostri uffici sono al lavoro per stimare i danni, sia nel cesenate, dove la grandinata è stata molto potente, sia nel riminese, dove sono state colpite alcune aziende. Quello di questi giorni è stato un fenomeno molto intenso con ghiaccio grande come palline da tennis".