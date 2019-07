Show di fuochi d'artificio, musica e spettacoli: torna Rocca di Luna a Montefiore Conca

Eventi

Fuochi d'artificio alla rocca malatestiana di Montefiore Conca.

Torna a Montefiore Conca l'appuntamento con la manifestazione estiva "Rocca di Luna", giunta alla sua 26esima edizione. Sabato 13 luglio le vie e le piazze del borgo si animeranno con spettacoli per grandi e bambini, danze orientali, mercatini, chiromanti che arricchiranno con la loro magia l'evento, la musica con concerti tributo a Ligabue e ad Adriano Celentano. Al termine della manifestazione, come di consueto, spettacolo di fuochi d'artificio a cura di Ivan Fonti alla Rocca Malatestiana. "Un'occasione anche per conoscere la Rocca di Montefiore, abbiamo infatti allestito i punti spettacolo in aree panoramiche dove si potrà godere degli scorci medievali della Rocca o della costa", spiega il sindaco Filippo Sica.