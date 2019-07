Una mostra su Topolino e il concerto di Cristina D'Avena per la 35esima edizione di Cartoon Club

Eventi

Rimini

| 14:20 - 10 Luglio 2019

Il manifesto dell'edizione 2019 di Cartoon Club Rimini.

Compie 35 anni Cartoon Club, il Festival internazionale del Cinema d'animazione, del fumetto e dei games, che con le sue 150mila presenze rappresenta la kermesse di settore più importante dell'estate. Sabato 13 luglio a Rimini si accenderanno i riflettori sull'edizione 2019, che si presenta con un programma di nove giorni ricchi di proiezioni, incontri con gli autori, mostre, spettacoli e progetti speciali nei luoghi più suggestivi del centro storico, dal cinema Fulgor all'arena Francesca da Rimini accanto a Castel Sismondo, dal Museo della Città a piazza Cavour. Come ogni anno, inoltre, l'anima più giocosa e commerciale del Festival è in piazzale Fellini a Marina Centro, con la XXIII edizione di Riminicomix, mostra mercato del fumetto e dei games. Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero.



IL PROGRAMMA. Cartoon Club inizia sabato alle 17 con l'apertura delle mostre disseminate nel centro storico. Alle 19.30 ad Augeo Art Space il vernissage di “Time after time”, dedicata al raffinato lavoro di Antonio Lapone, il disegnatore (notissimo in Francia) che firma il manifesto di Cartoon Club 2019. Altra “chicca” l'esposizione “Topolino: da 70 anni la via italiana alla Disney”, allestita al Museo della Città: una vetrina sulla meravigliosa arte del fumetto Disney che estende e completa la mostra in corso a Fico a Bologna, con circa 40 ulteriori materiali originali o d’epoca in omaggio al 70esimo anniversario del periodico Topolino. Al Museo della Città sono allestite inoltre “Tutto questo accade qui. Bonfa e Casty, l’avventura continua! Da Cattivik a Topolino”, mostra didattica con curiosità, commenti e inediti (fino al 28 luglio); “Il meraviglioso mondo di Andrea Romoli” (fino al 28); “Marcello Toninelli - 50 anni a fumetti” (fino al 21); “Obiettivo Cartoon - a volte ritornano...” (fino al 28), “Comicsgames. Contaminazioni tra fumetti e videogames” (fino al 28).



SUPERABILITY E MOSTRE. Cartoon Club conferma inoltre la propria attenzione verso il sociale con il nuovo progetto Superability - fumetti cartoon disabilità: al Museo della Città esposizione fino al 21 luglio, e dal 16 al 21 ogni pomeriggio workshop di fumetto, cinema d'animazione, illustrazioni e cartoon. Nei locali ed esercizi commerciali del centro storico la seconda edizione della mostra diffusa “A me gli occhi”, con 10 artisti che espongono le loro opere in un percorso dedicato alla donna, invito simbolico a guardare attentamente, punto poetico tra la bellezza, la cultura e l’impegno sociale (inaugurazione e visita guidata a cura di Sabrina Foschini sabato 13 luglio ore 18.45) Completano il bouquet delle esposizioni “Il calendario della Polizia di Stato 2019” (14/21 luglio palazzina Roma in piazzale Fellini) e “Storia di un’esperienza di Dio. San Francesco a Fumetti” (29 luglio - 30 agosto al Convento Santa Croce - Villa Verucchio).



Il Festival entra nel vivo lunedì 15 luglio con le proiezioni, tutte a ingresso libero. Ogni giorno dalle 17 alle 24 al cinema Fulgor la visione non-stop dei cortometraggi animati in concorso. Tutte le sere alle 21 all'arena Francesca da Rimini i migliori film di animazione dal mondo. Al cinema Tiberio lunedì, martedì e giovedì alle 21 la rassegna “Anime & Spirituality”, proiezioni e tavola rotonda sull’influenza degli elementi spirituali e dello shintoismo negli anime e manga giapponesi.



Mercoledì 17 due appuntamenti speciali. All'Augeo Art Space alle 21 la tavola rotonda “Batman, Superman, Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force: altri modi di far politica negli USA”. Per i più piccoli, la sera in piazza Cavour torna l'evento “Come una principessa”, mentre venerdì alle 20.30 la piazza diventa il set della sfilata-spettacolo “Steampunk - Il futuro nel passato”, in collaborazione con il mercatino “I ricordi in soffitta”. Sabato alle 21.15 è in programma il concerto cult “Le sigle più belle dei cartoni animati”, con la più acclamata interprete di sigle di cartoon Cristina d'Avena.



La sera di sabato, alle 20 nell'affascinante sala Federico del cinema Fulgor, il Festival si avvia alla conclusione con la cerimonia delle premiazioni delle opere in concorso nelle varie sezioni (tra questi, gli originali Premio Fossati per la saggistica sul fumetto; e Premio Fede a Strisce per fumetti con elementi religiosi). Come da tradizione, Cartoon Club rivolge poi particolare attenzione ai più giovani, a cui dedica workshop di animazione e fumetto, letture animate (la mattina da martedì 16 a venerdì 19 al Museo della Città) e la XI edizione del premio Cartoon Kids, la cui giuria è composta esclusivamente da ragazzi.



PROGETTI SPECIALI. Venerdì sera l'arena Francesca da Rimini accoglie alle 21 “Cartoni d'acqua - H2O for the Future”, cortometraggi d’animazione sul tema dell’acqua e dell’ambiente. Domenica l'ultima giornata sarà dedicata a Superability, con il workshop Favole per Irene, a cura di Marianna Balducci (alle 16 al Museo della Città), la presentazione del progetto InSegni Apprendi, piattaforma digitale per imparare la lingua dei segni con i cartoon (in collaborazione con l'associazione Papa Giovanni XXIII), e le proiezioni di “Tutti uguali tutti diversi”, cortometraggi animati sul tema della disabilità. Venerdì alle 18 la presentazione del libro “Favole per Irene” con la partecipazione degli autori presso La Feltrinelli, incontro che inaugura la collaborazione con la libreria come nuova location del festival in centro. Fra i progetti speciali della 35a edizione di Cartoon Club spicca anche “Incontro alle barriere”. Nel centro storico della città di Rimini, nei punti di accesso all’isola pedonale, sono state posizionate numerose fioriere cilindriche per rispondere alle norme sulla sicurezza e l'antiterrorismo. L’artista Marianna Balducci, in collaborazione con Cartoon Club, ha voluto rendere “creativi” questi oggetti e lasciare un segno visibile in città del passaggio del Festival per l’intera stagione estiva, a dimostrazione che non ci si deve arrendere alle logiche del terrorismo, ma che ad esse occorre opporsi attraverso con l’intervento della cultura e dell’arte.



RIMINICOMIX. In piazzale Fellini a Marina Centro apre i padiglioni giovedì 18 e fino a domenica propone ogni giorno mostra-mercato, stage di fumetto con Laura Scarpa, l'area scouting per i nuovi talenti, concerti, spettacoli, dj set, proiezioni, ospiti internazionali e la Cosplay convention che attira migliaia di appassionati da tutto il mondo. Da segnalare giovedì "Musica, maestro!" in palazzina Roma sul rapporto fumetti e sette note: Sergio Algozzino e Roberto Grassilli eseguiranno dal vivo musiche e canzoni, il rocker riminese Lorenzo Semprini (leader dei Miami & the Groovers) canterà brani di Bruce Springsteen mentre sullo schermo passeranno immagini della biografia a fumetti del Boss. Sabato alle 22 lo show Anime Italian Live di Matteo Leonetti. Fitta l'agenda di incontri con gli autori al pomeriggio in palazzina Roma, da giovedì a domenica dalle 17.15: fra loro, nomi come Alfredo Castelli, Davide Barzi, Oskar, Casty, Gris De Payne, Massimo Bonfatti, Stefano Tamiazzo (uno degli autori italiani più acclamati nell’area franco-belga), Valerio Piccioni, Giovanni Freghieri, Mauro Laurenti. Al Bagno 26 torna infine la mattina da venerdì a domenica “Cartoon on the beach”, con performance di disegno live dei disegnatori più noti e distribuzione gratuita di migliaia di fumetti e riviste.



LE DICHIARZIONI. "Cartoon Club è una realtà tutta riminese con molte anime - sottolinea Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon Club -. Grazie al lavoro e alla passione di un gruppo di volontari da 35 anni maneniamo in vita questa esperienza unica. Fra queste anime, grande attenzione è rivolta anche al sociale, elemento che da 3 anni ci permette di fregiarci dell'Alto patrocinio del Parlamento europeo".



"Con le sue 150mila presenze, Cartoon Club porta un indotto turistico non indifferente - evidenzia Paolo Guiducci, direttore organizzativo -. Sono 16mila le pagine web di offerte in Riviera legate al Festival, che quest'anno propone 12 mostre, 6 premi, 4 concerti, centinaia di ore di proiezioni e un centinaio di autori ospiti".



"Cartoon Club riempie tutte le piazze della città, che diventano importanti punti di incontro - commenta Egisto Quinti Seriacopi, direttore di Riminicomix -. In piazzale Fellini dal 2002 ad oggi ospitiamo una Convention di cosplay che è seconda solo a Lucca comics. Anche in questa edizione contiamo 400 gruppi iscritti alle competizioni, più di 2500 presenze attese, ospiti internazionali di grande richiamo come Christina Volkova".



"Cartoon Club è un festival vero, di qualità, e non è scontato né facile resistere per tanti anni e in tempi come questi - afferma Giampiero Piscaglia, assessore alla Cultura del Comune di Rimini -. E' una delle anime identitarie della nostra città, che sa far convivere elementi anche molto diversi fra loro, in una connessione dialettica fra tradizione e innovazione".



“Questa edizione di Cartoon club attraverso le tante iniziative in programma farà conoscere la sua ‘anima sociale’ in un bellissimo momento di festa che ogni anno porta a Rimini migliaia di persone - dice Emma Petitti, assessore regionale alle Pari opportunità -. Un’edizione ricca di contenuti, con uno sguardo sul volontariato, la solidarietà e il rispetto della donna. Promuovere l’arte e diversificare l’offerta culturale sono obiettivi su cui la Regione Emilia-Romagna continua a scommettere e investire”.