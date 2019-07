Borseggiatore fermato sull'autobus da un giovane magrebino, scoppia una colluttazione

Cronaca

Rimini

| 13:46 - 10 Luglio 2019

Pattuglia dei Carabinieri in moto (foto di repertorio).

I Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno arrestato un 27enne rumeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, per il reato di rapina impropria. Alle 11.50 di martedì 9 luglio, sull'autobus della linea 14, l'uomo ha rubato il portafoglio dalla borsa di una 55enne ucraina, residente a Rimini, venendo però visto dalla figlia della donna. Il 27enne ha abbandonato il portafoglio, ma è stato bloccato da un magrebino amico della ucraina: ne è sorta una colluttazione conclusa con la fuga del borseggiatore, fermato però all'uscita del bus, in piazza Marvelli, dai Carabinieri. Il 27enne è stato arrestato e processato per direttissima: il giudice ha disposto condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena.