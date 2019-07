A Pennabilli arrivano tre punti raccolta per gli oli alimentari esausti

Attualità

Pennabilli

| 13:30 - 10 Luglio 2019

Mercoledì 10 luglio ha preso il via a Pennabilli il servizio per la raccolta degli oli alimentari esausti. Sono stati infatti collocati appositi contenitori su tutto il territorio comunale: tre punti raccolta a Pennabilli capoluogo, due a Ponte Messa e una per tutte le altre frazioni. Per ottenere questo servizio, a costo zero per i cittadini, è stata siglata una convenzione con la ditta Sapi Spa di Castelnuovo Rangone di Modena. "Si tratta di un servizio di eccellenza da tempo richiesto dai cittadini pennesi - spiega il sindaco Mauro Giannini - che rientra in un progetto più ampio di riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti, assieme alla distribuzione di nuove compostiere acquisite grazie a un ennesimo finanziamento ottenuto dal Comune di Pennabilli".