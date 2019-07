Testimoni di Geova al Palacongressi di Rimini, previste oltre 20mila presenze

Eventi

Rimini

| 11:56 - 10 Luglio 2019

Assemblea dei Testimoni di Geova.

Tre dei grandi congressi dei Testimoni di Geova del 2019 saranno a luglio a Rimini, al Palacongressi, dal 12 al 14, dal 19 al 21, dal 26 al 28. La presenza prevista è di oltre 7.000 fedeli al giorno, circa 22mila totali. "Questi eventi dimostreranno in che modo l'amore può avere un'influenza positiva nell'unire persone provenienti da diversi ambienti culturali", dice Massimiliano Monterumisi, un rappresentante locale dei Testimoni di Geova. I fedeli "di buona parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche hanno l'opportunità di incontrarsi e trascorrere del tempo in compagnia dei loro fratelli cristiani. Gli abitanti di Rimini saranno felici di accogliere l'afflusso di visitatori nei numerosi bar, ristoranti, hotel e nei luoghi di interesse turistico", prosegue. Il programma del congresso, spiega una nota, "esaminerà in che modo i principi biblici possono aiutare le persone in modi pratici". I congressi dei Testimoni di Geova sono aperti al pubblico e "non si fanno collette".