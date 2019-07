Maestri di scuola sempre più digitali, da quattro paesi europei a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 10:53 - 10 Luglio 2019

San Giovanni in Marignano e la Scuola delle Maestre Pie da martedì ospitano un meeting internazionale che riguarda l'alfabetizzazione digitale per gli insegnanti della scuola primaria.



Il 1 luglio sono infatti arrivati da Polonia, Cipro, Grecia e Bulgaria i rappresentanti del progetto europeo GoDigital. L'obiettivo del progetto, creato nel 2018, è disegnare, sviluppare, sperimentare e valutare un kit completo di attrezzature mediatiche per sostenere le scuole primarie e l'educazione digitale dei ragazzi. Gli strumenti elaborati, in sei “intellectual outputs”, serviranno alle scuole per elaborare un loro personale piano di sviluppo con l'obiettivo di migliorare le competenze degli insegnanti e di conseguenza l’alfabetizzazione digitale degli studenti.



Questo di San Giovanni è il penultimo step prima della fase conclusiva a Marzo. Ad accogliere gli esperti internazionali presso la scuola Maestre Pie, sono intervenuti anche il sindaco Daniele Morelli e il vice-sindaco Michela Bertuccioli. Ambedue hanno espresso la grande soddisfazione per la partecipazione a questo progetto da parte della nostra scuola, tanto attuale quanto importante visto il tema trattato.



Il preside Romeo Zammarchi si è unito ai saluti e ha fatto gli onori di casa insieme a Sr Sabrina Pradarelli, la responsabile amministrativa della scuola.



Dopo il lavoro e il meeting, per continuare a elaborare materiale per il progetto europeo GoDigital, i rappresentanti delle varie realtà sono stati accompagnati alla scoperta di punti di interesse del nostro territorio.



I sei intellectual outputs che incarnano il lavoro di Go Digital riguardano i seguenti argomenti:

· Il quadro delle competenze digitali per le scuole primarie.

· Il processo di valutazione e convalida per gli insegnanti e le scuole alfabetizzati digitalmente, attraverso l’uso di Open Badge e E-Portfolio.

· Pacchetto e Kit Didattico: Attrezzatura per l’insegnamento e la realizzazione.

· Piattaforma di apprendimento interattivo.

· Dalla teoria alla pratica: Implementazione e valutazione.

· Pacchetto per l’utilizzazione e l’approvazione strategica nelle scuole elementari.



Presenti a rappresentare la scuola delle Maestre Pie:

Andrea Brugnettini (referente del progetto per le Scuole Maestre Pie dell'Addolorata)

Elena Maltoni (responsabile amministrativo)

Maria Fulgoni (traduttrice)

Katiuscia Fabbri (insegnante)

Barbara Gulino (insegnante)