San Leo, giovedì il passo decisivo per la costituzione della cooperativa di qualità

Attualità

San Leo

| 10:42 - 10 Luglio 2019

A San Leo incontro per la costituzione della cooperativa di qualità.





E' in programma giovedì 11 luglio alle 18 un nuovo appuntamento del percorso partecipato per la costituzione di una cooperativa di comunità nel Comune di San Leo, nel cuore della Valmarecchia.



L'incontro, che si svolgerà nella Sala Teatro del Palazzo Mediceo in piazza Dante 14, è aperto a tutta la cittadinanza e si concentrerà sul seguente ordine del giorno: statuto della cooperativa, raccolta adesioni, rinascita del forno di San Leo.



Il progetto promosso da Confcooperative Ravenna-Rimini si propone di valorizzare il territorio e renderlo più attrattivo per cittadini e turisti grazie all’utilizzo di uno strumento innovativo come quello delle cooperative di comunità che, in altri territori decentrati, ha già dato buoni frutti. A San Leo, in modo particolare, il punto di partenza della nuova cooperativa di comunità sarà la riapertura del forno di paese, chiuso qualche mese fa. L’attività commerciale, intorno alla quale si è da subito radunato l’interesse di molti cittadini, è un vero e proprio luogo identitario per San Leo e si auspica diventi un trampolino di lancio per altre iniziative in grado di rivitalizzare il centro storico del paese.



L’iniziativa gode del partenariato dell’associazione Figli del Mondo e della collaborazione dell’acceleratore di startup Primo Miglio e di Aiccon, oltre che del supporto economico di RivieraBanca e del patrocinio del Comune di San Leo.