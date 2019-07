Quali sono i giochi da casino più apprezzati nei casino online della rete?

Attualità

Nazionale

| 08:23 - 10 Luglio 2019

Casino.

I giochi da casino hanno sempre avuto una aura magica che li circonda e da quando sono diventati facilmente accessibili a tutti attraverso i casino online hanno riscosso un successo ancora maggiore, ma vediamo meglio quali sono i giochi da casino più apprezzati



I giochi da casino hanno origine antiche, ecco come sono nati e diffusi.



Fin dai tempi antichi, anche quando non c'erano ancora i giochi da casino, era abitudine diffusa scommettere sui gladiatori nelle arene oppure sul numero dei dadi e possiamo quindi dire che nella storia l'uomo è sempre stato attratto dal gioco d'azzardo. Le prime tracce di gioco d'azzardo risalgono addirittura al 2300 a.c., ma la si è comunicato a parlare di casino e giochi da casino solo verso la fine del XVIII. La prima casa da gioco che permetteva di giocare liberamente ai giochi da casino nacque a Venezia intorno al 1638, ma fu solo nel secolo successivo che i giochi da casino iniziarono a espandersi a macchia d'olio in tutta Europa. Nel 1905 assistiamo in vece alla nascita di Las Vegas dove in una pianura deserta è stata costruita una vera e propria città del gioco dove in molti speravano attraverso i giochi da casino più famosi come la roulette ed il blackjack di fare fortuna. L'ultima evoluzione dei giochi da casino l'hanno portata i casino online dove grazie alla rete ed internet è possibile giocare a tutti i giochi da casino comodamente da casa o in qualsiasi luogo si preferisca. Inutile dire che l'evoluzione che hanno subito questi giochi negli anni è stata enorme, ma quello che li ha sempre accomunati è la passione verso i giochi d'azzardo di tutti i popoli e di qualsiasi ceto sociale.



Quali sono i giochi da casino che spopolano tra roulette, slot machine e blackjack



L'offerta dei casino online è davvero vasta e imparagonabile con qualsiasi casino reale. Nei casino online è possibile trovare tutti, ma proprio tutti i giochi da casino cosa difficilmente attuabile all'interno di un casino per l'arco dell'intera giornata. Come è facile intuire i giochi da casino più apprezzati sono anche i più classici ed infatti sul podio troviamo le slot machine, la roulette ed il blackjack. Sul gradino più alto del podio dei giochi da casino più apprezzati troviamo le slot machine seguite dalla roulette ed il blackjack. Le slot machine oltre ad essere le più apprezzate anche fuori dai casino sono diventate così famose perchè sono disponibili una varietà di slot impressionanti che difficilmente si potrebbero trovare nei bar o nei casino e quindi gli appassionati si sono spostati tutti a giocare online così da essere sicuri di trovare tutti i titoli da loro preferiti e questo è stato il motivo principale per cui le slot machine sono diventate le regine dei giochi da casino. Fin dalla loro apparizione sia la roulette che il blackjack sono sempre stati tra i giochi più apprezzati dei casino e grazie ai casino online hanno saputo farsi conoscere anche da chi prima era scettico a recarsi ai casino. La roulette rispetto al blackjack ha il pregio di avere più varianti di gioco così da non annoiarsi mai cambiando spesso modalità di gioco e questo ha fatto si che si guadagnasse il secondo gradino del podio. I casino online sono sempre più la via più apprezzata per giocare in quanto sul territorio ormai le sale giochi e vlt presenti sono sempre meno frequentate perchè teatro di episodi di violenza e sempre più di infiltrazioni mafiose per riciclaggio di denaro sporco. Ecco perchè i giochi da casi no oggi si preferisce giocarli online oltre alla comodità di avere a portata di mano un vero e proprio casino che per raggiungerlo, almeno di essere fortunati ed abitare vicino, comportava sempre lunghi viaggi.



Vedremo solo con il tempo se questi casino online saranno in grado di sostituire completamente le vere sale da gioco e casino attraverso la loro insuperabile offerta di giochi da casino.