Rimini Calcio, è Luca Zamparo della Reggio Audace il bomber inseguito dal club biancorosso

Sport

Rimini

| 23:36 - 09 Luglio 2019

L'attaccante Luca Zamparo, uno degli obiettivi del Rimini Calcio (Foto Tuttoreggiana.com).



Il Rimini avrebbe individuato il bomber della prossima stagione. Si tratta di Luca Zamparo, 25 anni a novembre, alto quasi 1,90, di Latisana (Udine) nell'ultima stagione al Reggio Audace, la squadra allenata dal tecnico Mauro Antonioli, arrivata alla finale playoff di serie D contro il Modena.

L'indiscrezione arriva da un quotidiano locale di Reggio Emilia e nelle prossime ore si vedrà se è uno dei tanti boatos di mercato o se c'è qualcosa di vero. Stando ai bene informati che Altarimini.it in serata ha interpellato in Emilia, la pista è quella giusta. Staremo a vedere perché i pretendenti sono tanti come si conviene per gli attaccanti di razza. Nell'ultima stagione Zamparo ha segnato 21 gol in 32 partite (rigori compresi), in precedenza 4 in 35 a Cuneo in serie C, 18 gol in 30 gare a Borgosesia di nuovo in D.

Un attaccante che il ds Doriano Tosi vorrebbe confermare magari in vista del ripescaggio su cui il club reggiano punta forte.

"Zamparo è un attaccante completo, molto bravo, mancino - dice di lui il tecnico Mauro Antonioli - ; un giocatore che svaria su tutto il fronte d'attacco, ma anche uomo d'area di rigore. Un giocatore importante. Se il Rimini riuscirà a prenderlo, è un grande acquisto".

ste.fe.