Calcio, risolti i problemi legati alla gestione del Calbi dopo una riunione fiume: Cattolica ha un piede in D

| 21:15 - 09 Luglio 2019

Lo stadio Calbi di Cattolica.

Cattolica lanciato verso la serie D. Nel pomeriggio di martedì riunione fiume per risolvere le ultime criticità legate all'impianto del Calbi. Allo stesso tavolo il sindaco Mariano Gennari, i rappresentanti della Limonta, il presidente del San Marino Luca Mancini assieme al dg del club del titano Marusia Giannini.

Mancato venerdì scorso il cambio della denominazione per questione di tempi, il sindaco Mariano Gennari ha inviato lunedì una lettera a F.I.G.C. e L.N.D. spiegando che con la scomparsa della Giovane Cattolica la città è senza la squadra di riferimento storico. Il primo cittadino ha richiesto l'inserimento la denominazione “Cattolica” al fianco del nome della società “San Marino Calcio” spiegando che l’inserimento del nome “Cattolica” è una condizione fondamentale perché possa essere fatta l’iscrizione al prossimo campionato. La Lega darà un parere e il presidente federale Gabriele Gravina deciderà. Si respira aria di fiducia in riva all'Adriatico. Non resta che aspettare il termine delle ore 18 di venerdì per le iscrizioni.