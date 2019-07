Rimini Calcio, ecco Luca Cigliano. E' un centrocampista del '98, viene dalla Casertana

Sport

Rimini

| 21:37 - 09 Luglio 2019

Luca Cigliano con la maglia della Casertana (Foto dal sito del club).

E' Luca Cigliano il centrocampista under ingaggiato dal Rimini. E' della classe 1998, alto 1,74, viene dalla Casertana in cui ha militato nelle due ultime stagioni con 7 e 21 presenze. In precedenza ha giocato in serie D con la Folgore Caratese prima (8 presenze), con la maglia dell’Aversa Normanna poi (14 presenze e 1 gol).

La notizia rimbalza da Cesena dove il procuratore del giocatore (insieme a Cigliano) era all'Orogel Stadium - dove si ritrovava la squadra di mister Modesto - per la trattativa relativa ad un altro suo assistito, Simone Russini finito in bianconero con ingaggio biennale; il viaggio in Romagna ha avuto uan seconda tappa: la sede del Rimini Calcio dove in serata c'è stato un faccia a faccia col club biancorosso. L'accordo è stato definito e mercoledì Cigliano verrà annunciato.

LA CARRIERA Cigliano dopo l’esperienza con i Giovanissimi e gli Allievi Nazionali della Ternana è passato al Bari nelle file degli Allievi. Si mette in evidenza fino a conquistare a metà stagione la ‘promozione’ nella Primavera pugliese, disputando le finali nazionali sotto età (9 presenze, 1 gol). L’anno successivo il passaggio alla Primavera del Frosinone (10 gettoni). Nel suo curriculum la convocazione con la Rappresentativa di Serie D in occasione della Viareggio Cup: ha disputato tutte e tre le partite della selezione.

"Amo giocare palla ed essere sempre nel vivo dell’azione. Ho giocato sia da trequartista che da mezzala” disse Cigliano al suo arrivo a Caserta. Come D'Eramo può ricoprire più ruoli: mezzala, esterno, trequartista. E' mancino, veloce, le cui caratteristiche tecniche bene si addicono al sintetico.

TRATTATIVE Si sta stringendo anche per il terzino, sempre della classe 1998. Piccoli ostacoli burocratici hanno impedito martedì di dare l'annuncio. A quanto se ne sa proviene da un club di A che lo ha prelevato da una società di serie D. Per la punta, su cui c'è grande curiosità, si conta di chiudere nel fine settimana. Offerto il 32enne Daniele Ferretti in esubero dal Trapani, secondo punta dall'alto ingaggio: non sarà lui il bomber.

Abbozziamo un undici schierato col 4-2-3-1 fermo restando che saranno 3/4 gli under in campo a partita: Gemello; Nava (Venturini), Ferrani, X, Guiebre (X under, Cavallari); Casini, Alimi; D'Eramo, Candido, Cigliano (Arlotti); Cecconi (X over).



LE ALTRE Il portiere riminese Marco Carnesecchi dell'Atalanta è in procinto di accasarsi al Trapani. Si giocherà il posto con Andrea Dini, ex Rimini. Il Renate prende dal Parma a titolo definitivo l'attaccante classe '93 Francesco Galuppini, ex Ravenna, con diritto di riacquisto da parte del club ducale al termine della stagione.

ste.fe.