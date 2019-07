Asd Verucchio Calcio, arriva l'attaccante Bettini dal Sant'Ermete

Sport

Verucchio

| 18:49 - 09 Luglio 2019

Nella foto Nicolò Bettini con il Presidente Stefano Mancini.

La società sportiva ASD Villa Verucchio ufficializza il tesseramento dell'attaccante Nicolò Bettini, classe '94. Nella scorsa stagione si è particolarmente messo in luce nell'Asd S. Ermete 1970, contribuendo alla vittoria dei playoff di prima categoria. Nicolò Bettini si presenta con una buona dose di esperienza in categorie superiori che metterà a disposizione dei suoi compagni di squadra. Per Nicolò è un ritorno al Villa Verucchio, visto che ha indossato la casacca rosanero fino alla stagione 2016/2017.