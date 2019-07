Cosa fare in caso di incidente, le giuste mosse per ottenere il risarcimento

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:12 - 09 Luglio 2019

Studio Tecnico Rsm srl.

Daniele Letizia Tommollito, perito esperto iscritto all'albo, aveva meno di trent’anni quando ha deciso di investire su San Marino e creare la sua società, Studio Tecnico Rsm srl.



Daniele, di cosa si occupa il tuo studio e perché hai scelto proprio l’antica Repubblica? “Ho sempre creduto molto in San Marino e sono sempre stato certo che una società come la mia potesse avere le giuste soddisfazioni sul Titano.

Sono giovane, è vero, ma da sempre è innato in me l’istinto imprenditoriale e volevo costruire qualcosa che fosse tutto mio, sia per me che per dare un buon futuro migliore a mia figlia.

La mia società si occupa di risarcimento del danno alla persona, veicolare ed in genere.

Mi avvalgo di periti e professionisti legali che si occupano di accompagnare i miei clienti passo a passo nelle loro battaglie. In particolar modo nel far ottenere il giusto risarcimento a chi ha subito un colpo di frusta che al giorno d’oggi qualsiasi assicurazione cerca di non pagare. Ci occupiamo anche di microfratture, infortuni sul lavori, incidenti di vario genere, mal sanità, assicurazioni per macchine, moto, sportive, personali e seguiamo anche perizie su incidenti mortali. Ho creato qualcosa che fosse serio e professionale ed in cui il cliente potesse trovare assistenza e competenza per tutelare al meglio i propri diritti.

In caso di incidente, se ti rivolgi a noi, ti prenotiamo le visite mediche senza che tu perda tempo, anticipandoti tutte le spese e fornendoti, in caso di incidente, anche l’auto sostitutiva.

Amo il mio lavoro ed ho sempre cercato di fare del mio meglio per creare un qualcosa di professionale, che possa aiutare i miei clienti a 360°.”



Per maggiori informazioni, chiamare il 0549/908231, 337/1009254 seguire la nostra pagina FB oppure scrivere al studiotecnicorsm@gmail.com”