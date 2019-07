VIDEO violento temporale nel riminese: forte grandinata, chicchi grandine come noci

Attualità

09 Luglio 2019

Un forte temporale si è abbattuto sul riminese intorno alle 16.45 di martedì 9 luglio, come era stato annunciato dalle previsioni. Il forte contrasto termico tra correnti fresche da nord-est e quelle più calde da sud ha provocato un'intensa grandinata che ha colpito Bellaria e la parte nord di Rimini (Viserba in particolare). I chicchi di grandine caduti di dimensioni notevoli. Le precipitazioni inoltre sono state accompagnate anche da forti raffiche di vento che in Valmarecchia hanno sfiorato i 70 km/h (dato Emilia Romagna Meteo della stazione di Ponte Santa Maria Maddalena, alle porte di Novafeltria). E tenendo sempre come riferimento la stazione di Ponte Santa Maria Maddalena, è clamoroso il crollo termico: da una massima di 32.4° a una temperatura di 17.2° (ore 17.30), con un calo di 15 gradi. A Rimini e sulla costa le temperature sono scese di circa 8-9°, dopo aver toccato i 30°. In pochi minuti di precipitazione sono scesi dai 16 ai 30 mm. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della Polizia Municipale per sottopassaggi allegati tra Rimini e Riccione. Nella Perla Verde, il tratto d viale Tasso tra viale Boccaccio e via Petrarca è completamento allagato e interdetto al passaggio (fotogallery).