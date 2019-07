Street food e artigiani protagonisti nel prossimo weekend all'ex fornace di Riccione

Eventi

Riccione

| 16:42 - 09 Luglio 2019

Immagine da una precedente edizione del Wanderlust Market.

Nell’area della ex Fornace, zona Parco degli Olivetani, torna nei prossimi due fine settimana, il Wanderlust Market di Officina Creativa con giovani artigiani e artisti.

Una quarantina di espositori si alterneranno nei due weekend 12-13-14 e 19-20-21 Luglio, in orario serale 18:00/24:00, per far vivere un'esperienza multisensoriale tra musica, arte e buon cibo. Tra laboratori, abbigliamento, home decor e string art, il market 100% handmade sarà affiancato da truck food per gustare cibo qualità, rigorosamente artigianale e del territorio e da un ricco palinsesto musicale. Sono previste esibizioni della band locale Old Red Bycicle dal cuore caraibico dove voci, chitarra, basso e batteria si fondono in una miscela tropicale con brani della tradizione cubana e calypso, e dei No Longer Player con chitarre e batteria in un pop acustico. E ancora performance di danza urbana e la musica di Radio Bakery con interviste in diretta ai numerosi creativi dell’evento. Ogni sera verrà proposto un intrattenimento differente ad ingresso libero.