Kart, Nicola Bartolini conclude la terza tappa del Campionato Italiano Kz2 sul circuito di Napoli

| 16:26 - 09 Luglio 2019

Nicola Bartolini.

Nicola Bartolini, romagnolo DOC, classe 2000, ha preso parte alla terza prova del Campionato Italiano KZ2.

Purtroppo la fortuna non è stata dalla sua parte ed il giovane driver non è riuscito a concludere la gara come avrebbe sperato.

"Questo week end è stato molto complicato. Terzo round portato a termine, non come speravamo ma le gare, sono anche questo!!!

Gara 1 partenza P21 arrivati P21 con l’ennesimo contatto. Gara 2 partenza P21 arrivati P17. Non siamo riusciti a trovare il giusto feeling con il telaio nuovo, dobbiamo continuare a lavorare per trovare la giusta combinazione e migliorarci in vista delle prossime gare.

Ringrazio come al solito per i super motori Galiffa Kart e Team TenJob per l’appoggio dato."