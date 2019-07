Zona stazione di Santarcangelo al buio per alcuni giorni, lampioni spenti per lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:15 - 09 Luglio 2019

Piazzale della stazione di Santarcangelo.

Per consentire un importante intervento di manutenzione all’impianto di pubblica illuminazione, da questa sera, martedì 9 luglio, i lampioni di parte della zona stazione di Santarcangelo rimarranno spenti per alcuni giorni fino alla conclusione dei lavori.



Nel dettaglio, sarà temporaneamente disattivata la rete della pubblica illuminazione di via Daniele Felici e delle vie Serra, Bellini, Rossini, Puccini, Mascagni, Raffaello Sanzio, Buonarroti, Leoncavallo, Carracci, Daniele Felici, De Gasperi, Ippolito Nievo, Armstrong, Faini e Bixio. L’impianto di pubblica illuminazione resterà invece in funzione su viale Mazzini.