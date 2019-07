Panettiere sorprende ladri nel suo negozio: ne blocca uno e viene aggredito

Cronaca

Rimini

| 15:04 - 09 Luglio 2019

Alle prime luci dell'alba di lunedì si è consumata una tantata rapina a danno di un panettiere, in via Vittorio Veneto a Rimini. In azione sono entrati tre giovani magrebini, sorpresi però dallo stesso titolare e dal dipendente, impegnati nel laboratorio nella produzione del pane, dopo aver scassinato la porta di ingresso della parte di negozio riservata alla vendita: l'obiettivo era il fondo cassa. Uno dei tre è riuscito a scappare, un 18enne ha cercato di nascondersi dietro a un frigo, mentre un minorenne è stato bloccato dal titolare del negozio: è scoppiato un parapiglia, con il ragazzino che ha cercato di liberarsi dalla presa scagliando calci, pugni e spintoni. Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Squadra Volante della Polizia, che ha preso in consegna i due magrebini, entrambi residenti a Mantova, arrestati per il reato di tentata rapina.