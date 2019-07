Caso affidi illeciti a Bibbiano, arriva in comune sedicente esorcista riminese

Attualità

Rimini

| 14:38 - 09 Luglio 2019

Davide Fabbri in azione.

Il sedicente esorcista Padre David si è presentato stamattina davanti al municipio di Bibbiano, comune simbolo dello scandalo 'Angeli e Demoni', l'inchiesta sul presunto sistema illecito di affidi dei bambini in provincia di Reggio Emilia. L'uomo - Davide Fabbri, questo il suo nome, che si definisce diacono e membro della Milizia di San Michele Arcangelo - vestito con un saio bianco, sandali e capelli lunghi, ha cominciato a leggere preghiere con una Bibbia in mano. Poi ha bruciato la foto di una delle indagate. Pochi i curiosi che si sono fermati. Sul posto anche i carabinieri, avvertiti dopo gli ultimi precedenti. Il 9 maggio scorso il riminese - conosciuto anche per essere stato ex concorrente all'Isola dei Famosi e militante di estrema destra, recentemente condannato a sei mesi per apologia di fascismo dopo aver affisso a Rimini manifesti col volto di Mussolini, del quale in passato ha sostenuto di essere pronipote - andò a Vergato, nel Bolognese, ad "esorcizzare" la statua di Luigi Ontani.