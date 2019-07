Bambini e sport, a Rimini torna il progetto con 7000 posti a disposizione

Sport

Rimini

| 13:53 - 09 Luglio 2019

Parte oggi la quindicesima edizione di “3…2…1…Sport!”, il progetto del Comune di Rimini, rivolto ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, che intende promuovere la pratica di un disciplina sportiva diversa da quella eventualmente già praticata. Il progetto è destinato a tutti i residenti nel Comune di Rimini nati dall' 01.01.2008 al 31.12.2013 e si svolgerà da settembre a dicembre 2019, ad eccezione delle sole discipline sportive del nuoto, della vela e del ciclismo, che potranno offrire i loro corsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e maggio 2020.



Si tratta di una bella opportunità, a disposizione delle famiglie riminesi, che in tutti questi anni ha registrato numeri importanti. Parliamo di una media di 2300 ragazzi che, ogni anno, si iscrivono provando gratuitamente attività sportive diverse, da quelle che normalmente avrebbero scelto per un totale di 66 discipline diverse. L'edizione 2019 conta in particolare 368 distinti corsi, organizzati da 55 differenti associazioni sportive, per un totale di 6944 posti disponibili, di cui 113 riservati a ragazzi con disabilità. Una proposta gestita sotto il coordinamento dell’ufficio sport del Comune di Rimini, con il contributo del media partner “Rimini.com”, che ha sostenuto l’iniziativa. In tutto sono 8121 i giovani riminesi, nati dal 2008 al 2013, che entro il 20 agosto 2019, avranno la possibilità di scegliere dall'elenco dei corsi offerti, una disciplina sportiva e di praticarla gratuitamente per 8 lezioni, possibilmente 4 settimane consecutive, con almeno 2 lezioni settimanali.



“Si tratta di un’iniziativa che il Comune di Rimini propone da quindici anni - sottolinea Gianluca Brasini Assessore allo Sport - perché siamo convinti che praticare uno sport da bambini, fornisca un prezioso bagaglio di esperienze, non solo motorie ma anche psicologiche, che lasciano una traccia positiva nella personalità dei ragazzi. Un adulto che ha fatto sport da bambino, è in genere maggiormente predisposto anche a riprendere a fare esercizio e sport nell'età adulta e a farlo fare anche ai propri figli. E’ un progetto che riproponiamo sempre volentieri perché negli anni riscuote molto successo, considerato i numeri delle famiglie che ne fanno richiesta”



E’ possibile procedere all’iscrizione utilizzando la procedura informatizzata, oppure consegnando il modulo d'iscrizione all'ufficio presso il Palasport Flaminio (via Flaminia n.28) e presso l’ufficio Sport del Comune. Il modulo d’iscrizione, che a fine maggio è stato anche distribuito nelle scuole elementari, si può scaricare a questo link http://bit.ly/321_Sport_2019 , oppure prelevare presso l'ufficio Sport e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.



Per i soli nati nel 2013, che a settembre frequenteranno la prima classe elementare e che non si fossero ancora iscritti al progetto nei mesi estivi, è possibile iscriversi anche dal 18 al 27 settembre.



Per informazioni: http://bit.ly/321_Sport_2019

Tel. 0541 704459

manifestazionisport@comune.rimini.it